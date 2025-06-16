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中職／測試會歷時9小時 日籍野手豐島顯再次挑戰

中央社／ 台北16日電
豐島顯。中華職棒聯盟提供
豐島顯。中華職棒聯盟提供

中華職棒新人球員測試會今年改採實戰，共90人受測，6隊教練團、球探到場，歷時約9個小時；日籍野手豐島顯再次參加，彌補長打不足劣勢，測試會敲2安、跑出2盜展現腳程。

中職在天母棒球場舉行測試會，共有91名球員通過資格審核，今天90人報到受測，包括39名投手、8名捕手、20名內野手及23名外野手，測試會從上午8時30分一路進行至下午5時30分。

中職6隊球探到齊，中信兄弟隊總教練平野惠一、統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平、味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練陳金鋒、台鋼雄鷹隊總教練洪一中也都出席。

日籍野手豐（豊）島顯曾就讀文化大學，去年參加測試會、也被多隊教練團點名，但選秀會上沒有獲得青睞，先前也到日本獨立聯盟打球，但他仍有挑戰中職的夢想。

豐島顯今天測試會總計5打數敲出2支安打、跑出2次盜壘成功，他接受媒體訪問表示，再次報名測試會，為了彌補先前缺乏長打的劣勢，重新調整訓練模式，透過重量訓練、跑步，提升身體素質。

豐島顯提到，去年落選有些遺憾，每年都會重新檢視，找出需要加強的地方，自認速度是最大的優勢，期許發揮腳程、加強打擊能力，力拚踏進中職舞台的入場券。

6球團於測試會後提交推薦名單，聯盟表示，獲得球團推薦球員名單將於明天公布，中華職棒選秀會則在30日登場。

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選秀 中華職棒 中職

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