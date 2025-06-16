中職／90人挑戰測試會拚選秀入場券 成大碩生飆速152公里

中華職棒新人球員測試會今天在天母棒球場登場，共90位選手到場，六球團於測試會結束後提交推薦名單，最終獲得參與6月30日選秀資格的入選名單預計於明天公布。

今年採用分隊對戰形式，上午與下午各兩隊交戰，並安排10局比賽，每位投手僅投1局，用球數限制25球；野手則需完成5局的打擊和守備。本屆測試會共90位選手到場，包含39位投手、8位捕手、20位內野手與23位外野手，六球團也派出教練團與球探到場觀賽，希望藉由測試會挖掘潛力新秀，為球隊增添新戰力。

來自文化大學的投手江沁恩，高中畢業後並未立即投入選秀，他認為當時認為自己還不夠成熟，因此選擇進入大學繼續磨練。大學期間在心態與球速上都有明顯進步，先前於台啤盃投出個人生涯最速的146公里，不過他對於今日測試會表現並不滿意，他認為可能是因為太想表現，導致失常。他也提到，這一年來無論是教練的信任，還是加強重量訓練，都對他有很大幫助，此外，他也特別加練卡特球，讓自己的球種更加多元。

林睿杰目前就讀成功大學體育健康與休閒研究所，今年已是他第三度參加測試會，並投出本屆測試會最快球速152公里，前年他也曾在測試會中繳出最快球速，展現穩定的身手與潛力。懷抱著強烈的棒球夢，林睿杰選擇再次挑戰職棒舞台，談到今日的表現，他表示，今年比賽中多以滑球搶下好球數，不過今天一開始控球狀況不穩，直到後段才逐漸找回節奏。林睿杰在此次測試會表現亮眼，他也期盼能被球團看見，成為成功大學首位叩關中職的球員。

豐島顯再次報名參加測試會，為了彌補去年缺乏長打表現的不足，今年重新調整訓練模式，透過重量訓練與加強跑步，提升整體身體素質。回憶去年落選，豐島顯坦言確實有些遺憾，但仍選擇捲土重來，他表示，每年都會自行檢視並調整，找出需要加強的地方。豐島顯在半年前先回到日本挑戰獨立聯盟，但他始終懷抱在台灣打職棒的夢想，因此決定再次挑戰台灣棒球最高殿堂，自認速度是他的最大優勢，今天也成功盜壘，期許自己能持續發揮腳程優勢，同時加強打擊能力，力拚進入中職。