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中職／悍將返「新莊城堡」面臨墊底之戰 差一步鎖定爐主
富邦悍將隊結束台北大巨蛋4連戰，將在明天回到「新莊城堡」，面對龍頭球隊統一獅隊，兩隊都有各自的燈號要把關，獅隊上半季封王魔術數字M8，富邦悍將隊則是距離鎖定墊底只差一步，不管自己輸球或台鋼雄鷹隊贏球，都將入手爐主，若兩條件都發生則確定要單獨墊底。
悍將上周收穫頗豐，4場大巨蛋主場吸引9萬5177人進場，本季25場主場賽事票房場均推高至10888人。此外，加上6月7、8日在新莊棒球場面對中信兄弟隊，連續6場主場賽事破萬，戰績雖居後段班，票房卻是前段班。
悍將本周賽程只有1場主場賽事，先在新莊與獅隊交手1場，接下來展開客場之旅，分別在澄清湖棒球場與雄鷹打2場、洲際棒球場與兄弟打2場，最快明天就會確定球團史（2017年起）第9度淪半季爐主。
獅隊昨天重新點亮上半季封王魔術數字M8，想要拋下橘色彩帶，最快時間點為21日天母棒球場與味全龍隊之戰。
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