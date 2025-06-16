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中職／兄弟再拚30勝盧孟揚打頭陣 單周6連戰全力追趕猛獅

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟盧孟揚。中央社
中信兄弟盧孟揚。中央社

中信兄弟隊明天作客高雄澄清湖棒球場，再拚上半季第30勝，推出本土投手盧孟揚登板先發，台鋼雄鷹隊則由洋將後勁應戰，兄弟想要爭取上半季王座，本周密集賽事能否拚出好表現，將是很大關鍵。

各隊上半季只剩9到12場比賽，統一獅隊目前31勝19敗排名第1，兄弟29勝22敗居次，兩隊之間有2.5場勝差；雄鷹24勝27敗排名第5，淘汰指數只剩3，富邦悍將隊已經歸零。

兄弟明起連續6天都有比賽，從高雄、台中洲際球場打到天母再回台中，盧孟揚扛起首戰先發重任，再次爭取生涯首勝，背負極大壓力。

盧孟揚本季出賽7場有6場先發，合計30.1局失14分全是自責分，未有任何勝敗、防禦率4.15，其中對雄鷹3場先發共投11.2局失10分，對戰表現不理想。

後勁本季9場先發投出6連勝、防禦率2.51，包括對戰兄弟3場拿下兩勝，但19.1局失12分有11分自責，防禦率達5.12。

樂天桃猿隊魔神樂、中信兄弟隊黃博多目前7勝並列勝投王，後勁明天在主場挑戰開季7連勝，有機會並列全聯盟勝投榜領先。

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盧孟揚 樂天桃猿 後勁

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