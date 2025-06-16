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中職／彭政閔看中職測試會 繳錢卻沒展現積極態度很可惜

中央社／ 台北16日電
彭政閔。報系資料照
彭政閔。報系資料照

中職中信兄弟一軍總教練平野惠一、二軍總教練彭政閔都有出席新人測試會；彭政閔卻直言「可惜」，提到繳錢來測試，有些球員不太積極，沒能把握展現的機會，應該要把態度拿出來。

中華職棒新人測試會在天母棒球場舉行，兄弟隊教練團平野惠一、彭政閔，以及球探部門都有到場觀察球員

彭政閔提到，今年改採實戰測試可以看出投打守跑，但比較可惜的一點，有些球員都已經繳錢了，但看起來不太積極，不管表現如何，該有的態度還是要拿出來，如果可以積極的展現，球團的印象分數可以加更多。

今年被稱作選秀小年，彭政閔表示，確實在球探報告中高中生突出的球員沒有這麼多，相對的測試會也吸引更多大學、社會隊的球員參加，球團看的角度也會不一樣，直言：「如果這樣的機會都不把握，怎麼辦呢？」

彭政閔表示，無論高中、大學的球員，每個位置的球員都會看，以投手來說，如果是大學、社會隊的球員，就會希望能在測試會上展現球種、控球，上場投球的自信度，相信每個球團看的角度不會差太多。

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彭政閔 平野惠一 中職

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