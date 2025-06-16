中職／彭政閔看中職測試會 繳錢卻沒展現積極態度很可惜
中職中信兄弟一軍總教練平野惠一、二軍總教練彭政閔都有出席新人測試會；彭政閔卻直言「可惜」，提到繳錢來測試，有些球員不太積極，沒能把握展現的機會，應該要把態度拿出來。
中華職棒新人測試會在天母棒球場舉行，兄弟隊教練團平野惠一、彭政閔，以及球探部門都有到場觀察球員
彭政閔提到，今年改採實戰測試可以看出投打守跑，但比較可惜的一點，有些球員都已經繳錢了，但看起來不太積極，不管表現如何，該有的態度還是要拿出來，如果可以積極的展現，球團的印象分數可以加更多。
今年被稱作選秀小年，彭政閔表示，確實在球探報告中高中生突出的球員沒有這麼多，相對的測試會也吸引更多大學、社會隊的球員參加，球團看的角度也會不一樣，直言：「如果這樣的機會都不把握，怎麼辦呢？」
彭政閔表示，無論高中、大學的球員，每個位置的球員都會看，以投手來說，如果是大學、社會隊的球員，就會希望能在測試會上展現球種、控球，上場投球的自信度，相信每個球團看的角度不會差太多。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言