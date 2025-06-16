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中職／林岳平談選秀評估重點 球隊近況偏向找投手

中央社／ 台北16日電
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平（圖）16日出席中職新人測試會，直言以球隊現況來看偏向選投手，但還是要跟目前的陣容比較。中華職棒提供 中央通訊社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平（圖）16日出席中職新人測試會，直言以球隊現況來看偏向選投手，但還是要跟目前的陣容比較。中華職棒提供 中央通訊社

中職統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平出席測試會，直言以球隊現況來看偏向選投手，但還是要跟目前的陣容比較，選才重點在進到球隊後能不能養成球隊需要的戰力。

林岳平今天出席中華職棒新人測試會觀察球員，他表示蒐集到球員的資料，球探部門還會討論，球隊沒有自辦大規模的測試會，但有球員透過經紀公司與球團談訓練協議，透過這個方式也可以近距離觀察。

今年選秀被認為是小年，林岳平表示，選才不是看名氣，而是要看有沒有可以期待的球員，從長期觀察中尋才，找到對球隊有幫助的戰力。

被問起有沒有收到可能有旅外資歷球員返台選秀的消息，林岳平表示，不會特別去問這個，只著重在怎麼組建球隊戰力，有好的人選也要再跟球探討論。

林岳平也直言，以獅隊的現況來看，偏向選投手，但也不是所有的投手都符合期待，還要跟球隊現有的陣容比較。

獅隊去年後段順位選進具有社會隊資歷的投手高塩將樹，今年在牛棚獲得倚重，林岳平表示，要在後段順位還能選到球隊需要的戰力，也要有點運氣，但選秀只是先選進來，剩下的還要各方努力才能往好的方向走。

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選秀 統一7-ELEVEn獅 林岳平

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