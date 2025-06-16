中職／林睿杰再拚測試會飆152公里 想當選職棒首位成大人

目前就讀成功大學研究所的林睿杰再拚選秀測試會，今天飆速152公里；林睿杰在台體大打球期間也有過受林威助指點，因為投球失憶症相關議題有興趣選擇升學、盼當成大職棒第一人。

22歲投手林睿杰2023年就讀台體大期間，參加中職新人測試會就曾飆速152公里，但連兩年投入選秀都沒有獲得球隊青睞，目前就讀成功大學體育健康休閒所，也在生物力學實驗室做相關研究。

林睿杰再度追夢，今天測試會登板也是速球連發，最快球速152公里，但開局控球有點落差，他表示近一年習慣是先用滑球搶好球數，今天滑球有點控不進去好球帶，但球速發揮的不錯。

被問起大學畢業後為什麼選擇升學讀研究所，林睿杰透露，其實一開始沒有想要升學，過去經歷過投球失憶症，在某次心理學研討會上，報告的剛好就是相關議題，因為想了解更多，問了很多問題，台下的評審老師是成大的老師，問他是否想要升學，他笑說：「後來發現那是個招生研討會。」

林睿杰表示，心理方面一直都是需要克服的問題，也有透過不同的運動轉換調整心態，進到研究所中，有透過很多儀器檢測，分析動作，也更了解自己的狀態。

林睿杰大學投手、打擊都有練，也曾在大專棒球聯賽開轟，他笑說雖然都是以投手參加測試想要拚職棒，但也很喜歡打擊，打擊讓他感到放鬆，研究所做的研究主要也是打擊相關。

林睿杰在台體大棒球隊期間也有遇到林威助到球隊指導，林威助有分享很多打擊方面的技巧，也認為他擔任投手、野手都不錯。

林睿杰想當成大入選中職第一人，也提到成大就像一個大家庭，教授、學長知道他想要拚中職，也提供很多資源人脈，教授採開放態度讓他追夢。