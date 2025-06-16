中職／江沁恩多練卡特豐富配球 拚職棒請教黃仲翔、張峻瑋
中職新人測試會今天登場，文化大學投手江沁恩大學磨練又成長，多練卡投球豐富球種，先前台啤盃飆生涯最速146公里，平時也會跟高中同學黃仲翔、張峻瑋請教對決打者相關問題。
中華棒新人測試今天在天母棒球場舉行，分兩梯次透過實戰測試，上午梯次球員全員報到，19歲投手江沁恩測試會表現不如預期，最快球速141公里。
江沁恩高中畢業最快球速約140公里，控球、變化球都不錯，他受訪表示，高中畢業沒有投入選秀，主要是認為還不夠成熟，希望先到大學磨練，自評這一年磨練心態、球速等各方面都有提升。
江沁恩在113學年度大專棒球聯賽曾對開南大學、南華大學都投出完投勝，5月底、6月初台啤盃棒球賽也在對國體大登板比賽中飆出最速146公里。今天測試會狀況不理想，江沁恩難掩失望，表示有點太想要表現、投得綁手綁腳。
江沁恩看著穀保家商同學張峻瑋、黃仲翔、陳睦衡等人都踏上旅外路，也刺激他想要拚，平時投球相關的問題也會問張峻瑋、黃仲翔；江沁恩除了直球外還有曲球、滑球、變速、指叉球，也多卡特球豐富球種。
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