中職／統一獅X三麗鷗聯名主題日 酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty來開球

統一獅隊下半季首檔主題日，將在7月11到13日連續三天台南棒球場熱鬧登場，統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，特別邀請三麗鷗明星酷企鵝、酷洛米及Hello Kitty現身台南棒球場，與球迷同歡。

主題日三天將有三麗鷗明星輪流在賽前場外舉辦合影拍照會、遊戲攤位與球迷進行互動，以及擔任開球嘉賓。11日安排酷洛米場外拍照見面會、局間互動，酷企鵝擔任開球嘉賓及演出，為賽事開出漂亮好球，12日輪到Hello Kitty舉辦場外拍照見面會、局間互動，酷洛米擔任開球嘉賓，13日則是酷企鵝舉辦場外拍照見面會、局間互動，Hello Kitty擔任開球嘉賓。

球團也特別規畫專屬贈品，包括11日「三麗鷗ＸUNILIONS聯名野餐墊」、12日「三麗鷗ＸUNILIONS聯名馬克杯」及13日「三麗鷗ＸUNILIONS聯名保冰袋」，凡購買當日賽事門票均可排隊兌換，每場限量6000份。

本系列SANRIO CHARACTERS X UNILIONS主題日，形象視覺設計，明星酷企鵝、酷洛米及Hello Kitty穿上統一獅球衣，與統一獅吉祥物萊恩展現活力四射形象。