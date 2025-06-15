快訊

影／「突然一陣大浪」枋寮海域7名國高中生戲水...6獲救、1失聯

一代女皇潘迎紫齋戒18天「瘦到掉褲頭」 76歲驚人現況曝光

敬業又漂亮！何橞瑢跟訪館長爆紅 陸網點名「中天小姐姐」：館長回去妳留下

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／自家僅剩3砲手…陳金鋒看終斷對戰13連敗：想贏桃猿分數要多

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊今天以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影

13次抗戰失敗，富邦悍將隊今天終於以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰連敗之旅。回顧這段怎麼打怎麼輸的慘境，總教練陳金鋒坦言，對上攻擊能力強的猿隊確實不好打，分數不夠多，隨時可能翻盤。

在今天以前，悍將對猿隊前一勝已要追溯到去年9月14日在新莊棒球場以8：4贏球，賽季最後4場對戰全敗，延續到今年前9度過招，都由猿隊成為贏家，已經跨季對戰13連敗。

悍將今天終於扭轉劣勢，首局面對黃子鵬打下3分啟航，一路保持領先，猿隊雖在第4局林子偉兩分砲一度追近到3：4，但悍將這回並未失守，步步擴大領先優勢，終於為對戰13連敗畫下句點。

陳金鋒指出，「對上他們（猿隊），確實分數都要得比較多，他們反擊能力滿強，分數不夠多，可能隨時都會改變結果。」

此役打線串聯不俗，范國宸單場兩支二壘打也是致勝功臣之一，陳金鋒表示，范國宸與申皓瑋、戴培峰是目前球隊剩下僅有的三個比較有力量的打者，范國宸從去年經過一段時間低潮，是他以前不曾經歷過的，慢慢找到方法知道該怎麼做，將自己的狀況調整回來。

張奕9局上守住勝利，富邦悍將隊以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影
張奕9局上守住勝利，富邦悍將隊以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰13連敗。記者陳正興／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

陳金鋒 范國宸 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／接球難免E 陳金鋒看林澤彬關鍵失誤在意後續傳球選擇

中職／張奕9局燒掉悍將勝利 陳金鋒執教先入手100敗

中職／布坎南升、力亞士降 陳金鋒認為牛棚仍需富藍戈

中職／張進德上5場又大腿拉傷⋯陳金鋒曝劉俊豪有練捕

相關新聞

中職／悍將雙贏！斬斷對戰桃猿13連敗 把大巨蛋變「大型城堡」

今天的富邦悍將隊，票房贏了，比賽也贏了，此役以7：3擊敗樂天桃猿隊，為跨季對戰猿隊13連敗的悲慘紀錄畫下句點。悍將左投陳...

中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋進行4連戰，包括周末兩天「G!POP流行音樂節」主題日，4天共9萬5177人進場，據悍將球團...

中職／狂！未開賽已完售 悍將「攻蛋」4場吸95177人

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋進行4連戰，最終戰今天登場，比賽還沒開始，球團已經宣布3萬4800張可售座位全數賣出，4天共...

中職／悍將5安打攻3分大局 前一次發生已是74天前

台北大巨蛋今天吸引3萬4800人進場，主隊富邦悍將隊首局就有火力噴發，5安打攻下3分大局，悍將前一次出現「這款」大局，已...

中職／陳晨威斷連33場敲安後退出先發 猿隊教頭證實腳早有不適

樂天桃猿隊開路先鋒陳晨威昨天中斷連續場次安打，以33場為這段紀錄之旅畫下句點，今天猿隊先發打線不見他的名字，總教練古久保...

中職／悍將大巨蛋吸30018人進場 本季第4高、唯一沒兄弟

富邦悍將「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，韓國超大型女團tripleS及人氣搖滾女團QWER都將賽後演唱，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。