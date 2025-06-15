中職／自家僅剩3砲手…陳金鋒看終斷對戰13連敗：想贏桃猿分數要多

13次抗戰失敗，富邦悍將隊今天終於以7：3擊敗樂天桃猿隊，終止對戰連敗之旅。回顧這段怎麼打怎麼輸的慘境，總教練陳金鋒坦言，對上攻擊能力強的猿隊確實不好打，分數不夠多，隨時可能翻盤。

在今天以前，悍將對猿隊前一勝已要追溯到去年9月14日在新莊棒球場以8：4贏球，賽季最後4場對戰全敗，延續到今年前9度過招，都由猿隊成為贏家，已經跨季對戰13連敗。

悍將今天終於扭轉劣勢，首局面對黃子鵬打下3分啟航，一路保持領先，猿隊雖在第4局林子偉兩分砲一度追近到3：4，但悍將這回並未失守，步步擴大領先優勢，終於為對戰13連敗畫下句點。

陳金鋒指出，「對上他們（猿隊），確實分數都要得比較多，他們反擊能力滿強，分數不夠多，可能隨時都會改變結果。」