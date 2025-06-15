中職／危機中奪本季首勝 陳仕朋自承失投還是很多

富邦悍將隊近年最耐投代表陳仕朋，本季罕見從傷兵出發，直到6月15日才入手球季第一勝，今天面對樂天桃猿隊先發5局失3分，幫助悍將終場以7：3贏球。賽後評價表現，陳仕朋自承失投依然很多，還有必須再修正的地方。

悍將攻克猿隊先發投手黃子鵬，在他5局投球任內打下5分，陳仕朋的投球內容也不安穩，投5局被敲7安打、失3分，第2局被連敲3安打開局，無人出局已是滿壘，最終只因林子偉高飛犧牲打丟掉1分，結果在第4ˋ局又遇危機，林子偉一棒掃出兩分砲。

陳仕朋續投第6局，保送林承飛、林泓育安打開局，無人出局、一三壘有人危機交到岳少華手中，連抓3個出局數，守住他的勝投資格。

相比前役回歸首戰被中信兄弟隊2局打下8分擊墜，陳仕朋今天完成責任局數，他指出差異在於今天的球路都可以控制在好球帶，「用不同球路去和對手周旋。」雖有危機，但險中化解，陳仕朋說：「他們的攻擊也很積極，後來有和捕手討論，發現一些策略，加上隊友也打很多分數。」被林子偉狙擊的兩分砲，陳仕朋說是失投球，「想要搶好球數，結果浮起來。」

評價此役，陳仕朋認為失投球仍然很多，只是對手沒有掌握好，「位置上還可以控得更好。」他也坦言身體狀況還有需要調整的，「利用到下一場先發之間的這段時間再修正。」

6月15日才入手本季首勝，陳仕朋表示，「在一軍算滿久沒有出賽，第二場就可以幫助球隊拿下勝利，希望接下來的比賽可以拿下更多勝利。」