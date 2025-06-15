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中職／去一趟二軍安打已翻倍 林岳谷解析打擊動作微調在哪裡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天以7：3擊敗樂天桃猿隊，拿下本季對戰首勝、中斷跨季對戰13連敗，林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP，去了一趟二軍後找到打擊手感，他也指出有在二軍微調打擊動作，讓自己可以更確實擊到球。

林岳谷此役3安打，以第6局的二壘打最有關鍵，這兩分打點入袋，悍將擴大為4分領先；牛棚從第6局開始上班，岳少華先成功拆解陳仕朋留下的危機，加上吳世豪、富藍戈、張奕，4人都完成1局無失分好投。

林岳谷今年開季從一軍出發，到4月24日被降下二軍，這段期間累積22打數只有3安打，打擊率1成36；他在6月12日回歸一軍，加上今天單場3安打，這趟回來打4場，13打數敲出6安打，打擊成績大躍進。

林岳谷指出，「打擊動作有稍微調整，讓自己可以更確實擊到球，縮小揮棒動作、揮棒速度變快。」他說很多教練都有提出建議、幫忙，兌現在這趟上來一軍有好手感，「狀況有越來越好，告訴自己只要上去比賽就是冷靜。」

悍將已經很久不曾贏過猿隊，林岳谷也坦言有從報導中看到，但不會因此碰上猿隊就比較有壓力，「一樣讓自己放輕鬆，靠著大家一起拿下勝利。」首奪MVP，在台北大巨蛋站上頒獎台，林岳谷笑答：「很開心，第一次拿MVP就是大巨蛋，又是滿場。」

林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
林岳谷單場3安打生涯首度獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影

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陳仕朋 樂天桃猿

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