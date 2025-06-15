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中職／朱育賢首局兩分砲打下江山 龍隊重返A級行列
味全龍隊「朱哥」朱育賢今天在高雄澄清球場砲火凶猛，首局轟出兩分砲成為致勝一擊， 5局上揮出二壘打追加1分打點，全場4打數2安打、被保送1次，攻下3分打點，幫助龍隊6：1擊敗台鋼雄鷹隊，上半季排名從第4升至第3，重返A級行列。
龍隊面對雄鷹洋投石萬金，1局上就展開攻勢，2出局後陳子豪獲保送，朱育賢轟出兩分砲，本季第5轟出爐，也是生涯第174支全壘打。
2局上，劉俊緯、王順和先後揮出二壘打，龍隊拉大到3分領先。
雄鷹打線面對龍隊洋投鋼龍，前3局都遭封鎖，4局下吳念庭揮出安打、盜上二壘，再靠王柏融二壘打掩護得分。
龍隊5局上立刻反擊，吉力吉撈．鞏冠被保送再盜壘，朱育賢二壘打攻下個人第3分打點，比數變成4：1。
兩隊打完8局比數不變，龍隊9局上王順和安打，吉力吉撈．鞏冠揮出兩分砲，本季第9轟、生涯第80轟出爐，龍隊終場以5分之差獲勝，朱育賢獲選單場MVP。
鋼龍先發6局被揮出6支安打、失1分，投出8次三振，奪下本季第5勝；石萬金也投6局，被揮出6支安打、保送3次，終止最近4連勝，戰績掉到4勝4敗。
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