中職／悍將雙贏！斬斷對戰桃猿13連敗 把大巨蛋變「大型城堡」

今天的富邦悍將隊，票房贏了，比賽也贏了，此役以7：3擊敗樂天桃猿隊，為跨季對戰猿隊13連敗的悲慘紀錄畫下句點。悍將左投陳仕朋先發5局失3分，拿下本季首勝。

悍將今年對戰猿隊前9場全數吞敗，跨季已累積對戰連輸13場，寫下難堪紀錄；今天再戰猿隊，悍將打線首局就展現要止敗的氣勢，面對猿隊先發投手黃子鵬，悍將單局靠連5棒安打串連攻下3分。

悍將持續攻破黃子鵬，第3局申皓瑋、范國宸兩支二壘打再下一城，第5局滿壘局面，林澤彬高飛犧牲打送回1分，最終讓他5局投球任內被敲8安打、失5分。

悍將先發投手陳仕朋的投球內容也不安穩，投5局被敲7安打、失3分，第2局被連敲3安打開局，無人出局已是滿壘，最終只因林子偉高飛犧牲打丟掉1分，結果在第4局又遇危機，林子偉一棒掃出兩分砲。

陳仕朋續投第6局，保送林承飛、林泓育安打開局，無人出局、一三壘有人危機交到岳少華手中，連抓3個出局數，守住他的勝投資格。

悍將打線面對猿隊牛棚也有收穫，第6局林岳谷的二壘打、單場第3支安打帶有2分打點，擴大為7：3領先，也讓他生涯首度獲選為單場MVP。