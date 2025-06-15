中職／梅賽斯屠象為獅搶下關鍵勝利 高塩將樹關門再見三振陳俊秀

統一獅隊洋投梅賽斯今天在台南球場主宰戰場，先發7局讓中信兄弟隊一路掛零，和3名後援投手聯手壓制兄弟打線，全場只被揮出3支安打，終場以1：0獲勝，搶到上半季爭冠的重要勝利，梅賽斯獲選單場MVP。

象獅大戰連續兩天吸引爆滿1萬人進場觀戰，獅隊終止對戰兄弟5連敗，上半季戰績31勝19敗，排名仍居榜首，領先兄弟拉大到2.5場勝差。

獅隊打線面對兄弟先發投手鄭浩均，3局下展開攻勢，1出局後林岱安轟出陽春砲，本季第4轟攻下全場第1分，也是兩隊唯一得分。

鄭浩均用62球完成5局任務退場，被揮出4支安打，投出7次三振，兄弟0：1落後。

兄弟遭到獅隊洋投梅賽斯封鎖，直到7局結束都掛零，只出現兩支安打、1次保送，吞下9次三振，梅賽斯也締造個人單場最多K紀錄，生涯首次擊敗兄弟，戰績升至5勝2敗、防禦率2.43。

獅隊8局上換上第2任投手鍾允華，留下1出局一、三壘有人退場，王鏡銘接替登板，雖投出保送形成滿壘，但連續解決兩名打者，化解全場最大危機。

獅隊9局上推出高塩將樹關門，投12球連續解決3名打者，包括再見三振陳俊秀，奪下本季第3場救援成功。

兄弟中斷台南球場4連勝，鄭浩均吞下本季首敗。