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中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋進行4連戰，包括周末兩天「G!POP流行音樂節」主題日，4天共9萬5177人進場，據悍將球團公布，4場系列戰票房和商品收入合計逾8000萬。
這是悍將本季首度在大巨蛋擔任主場球隊，球迷相當捧場，前三場分別湧入13091、17268、30018人。悍將今天續戰樂天桃猿隊，在開賽前就宣告完售，票房確定為3萬4800人，此役僅外野二層未開放，其餘可售座位全數售罄。
人潮帶來錢潮，悍將在這波系列賽票房加商品收入，帶財超過8000萬。
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