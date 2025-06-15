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中職／獅隊傑尼獅主題日人氣超旺 連兩天吸引滿場球迷
統一獅隊「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」連續兩天吸引滿場球迷，球團安排傑尼獅看板球星參與舞台活動，展現舞蹈能力，不少人購買主題日相關商品或領取贈品，提早在場外舞台卡位，一睹選手不同的一面。
舞蹈接力大挑戰昨天安排潘傑楷、蘇智傑、陳重羽和芮絲，活動結束隨即在網路上掀起熱烈討論，今天則是林佳緯、林安可、陳聖平及柔一，一出場馬上引起球迷尖叫歡呼，大喊選手名字，高舉進場贈品的應援扇。
除了舞台活動外，場外也有許多選手人形看板和拍貼，排隊人潮絡繹不絕；這兩天進場贈品包括選手應援扇、人生四格與吊飾，深受球迷喜愛，比賽過程時常看到球迷高舉選手扇子表達支持。
新生代男團FEnIX昨天擔任演唱來賓，帶給球迷精采又有活力的表演，今天邀請鳳小岳&壓克力柿子，接連演唱三首輕快歌曲「風車」、「南瓜超人」、「如果能永遠醒在你的世界」，他們說：「當初接到邀約時，大家都十分興奮、熱血，現場可以直接感受到觀眾的熱情，今天重點其實是比賽以及所有選手們，能擔任賽前活動來賓是很酷且振奮人心的事。」
鳳小岳今年將登上Legacy「鐵漢柔情」音樂企劃，攜手「壓克力柿子」帶來全樂團陣容編制，不僅會演唱新歌，也將帶給樂迷耳目一新的搖滾表演，活動售票資訊將於17日曝光，詳情鎖定鳳小岳&壓克力柿子官方社群。
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