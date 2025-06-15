中職／兩分砲狙擊陳仕朋 林子偉首度轟桃園以外的地方

樂天桃猿隊林子偉的全壘打版圖，首度解鎖桃園棒球場以外的地方，今天第四局面對富邦悍將隊陳仕朋敲出兩分砲，降落在台北大巨蛋右外野看台。

林子偉本季至今天賽前尚未開轟，今天在大巨蛋面對悍將，比賽前段就相當搶戲，不僅守備上好球頻頻，第4局更是從陳仕朋手中敲出兩分砲，他的本季首轟幫助猿隊追近到3：4落後。