中職／兩分砲狙擊陳仕朋 林子偉首度轟桃園以外的地方
樂天桃猿隊林子偉的全壘打版圖，首度解鎖桃園棒球場以外的地方，今天第四局面對富邦悍將隊陳仕朋敲出兩分砲，降落在台北大巨蛋右外野看台。
林子偉本季至今天賽前尚未開轟，今天在大巨蛋面對悍將，比賽前段就相當搶戲，不僅守備上好球頻頻，第4局更是從陳仕朋手中敲出兩分砲，他的本季首轟幫助猿隊追近到3：4落後。
林子偉2023年加入中職，前兩季累積5轟，清一色都在桃園棒球場，這是他第一發出現在「花果山」以外的全壘打。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言