中職／悍將5安打攻3分大局 前一次發生已是74天前
台北大巨蛋今天吸引3萬4800人進場，主隊富邦悍將隊首局就有火力噴發，5安打攻下3分大局，悍將前一次出現「這款」大局，已是74天前。
面對樂天桃猿隊先發投手黃子鵬，悍將首局火力兇猛，一出局後連續5棒安打，包括林岳谷、申皓瑋、范國宸、戴培峰、林澤彬都敲出安打，一舉攻下3分。
悍將單局敲出5安打以上、攻下3分以上，為本季第三次，第一次和第二次都距今遙遠，分別是3月30日第9局、4月2日第2局，對手都是中信兄弟隊。
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