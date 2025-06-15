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中職／李雅英否認唱歌像檸檬喊「故意的」 李珠珢歌聲獲讚

中央社／ 台北15日電
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影

中職富邦悍將週末主題日，韓籍啦啦隊李雅英南珉貞李珠珢都安排特別演出，李珠珢獻唱中文歌，自評沒唱很好有點可惜。李雅英則說，之前是故意唱難聽，準備好會唱給大家聽。

悍將12日起在台北大巨蛋安排4場主場賽事，票房亮眼，14日、15日推出「G!POP流行音樂節」主題日，韓籍啦啦隊李雅英、南珉貞、李珠珢都有現場應援，並安排特別演出。

李珠珢昨天賽前開球，5局中場表現也首度獻唱中文歌，唱跳「青春修煉手冊」。李珠珢今天賽前接受媒體聯訪表示，去年受邀來大巨蛋表演時就對這首歌有印象。昨天邀請過去李珠珢前隊友韓職起亞虎啦啦隊到場，李珠珢表示，希望將溫暖分享給起亞虎的姊姊們。

自評昨天表現，李珠珢先用中文說「可惜」，接著用韓文表示，沒有唱得很好，有點可惜，但整體而言還是覺得不錯。

南珉貞昨天唱悍將應援曲HANDS UP，她表示，第一次聽到這首歌就很喜歡，向其他隊友要音檔，一直反覆聽，應援的時候也會聽到，所以有背起來。

李雅英之前被球迷說唱歌像另外一名歌聲很有「特色」的啦啦隊女孩檸檬，她受訪幾乎全程用中文說：「那是故意的，（我唱歌）其實真的很好聽。」

南珉貞、李珠珢都已經獻唱中文歌，李雅英笑喊：「我也要，我也要。」她受訪時還先唱了兒歌「一閃一閃亮晶晶」，並表示會繼續認真練習，準備好就唱給大家聽。

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李雅英 李珠珢 南珉貞

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