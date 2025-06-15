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中職／富邦大董再度親征 換上「藍鑽」球衣現身休息室勉勵悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦「大董」蔡明忠現身勉勵悍將。記者陳正興／攝影
富邦「大董」蔡明忠現身勉勵悍將。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋面對樂天桃猿隊，尋求終止2連敗，富邦「大董」蔡明忠賽前現身選手休息室，給予團隊勉勵。

悍將本周在大巨蛋擔任主場球隊進行4連戰，蔡明忠周五也來到現場，當時在觀眾席113區與中職聯盟會長蔡其昌、體育署長鄭世忠並肩而坐，今天更是直接換上「藍鑽」主題球衣，現身板凳席親勉選手。

悍將在前3場打下1勝2敗，今天現場吸引34800人進場，未開賽已經宣告全部可售票券完售。

富邦「大董」蔡明忠現身勉勵悍將。記者陳正興／攝影
富邦「大董」蔡明忠現身勉勵悍將。記者陳正興／攝影

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體育署 樂天桃猿 富邦悍將

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