中職／富邦大董再度親征 換上「藍鑽」球衣現身休息室勉勵悍將

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋面對樂天桃猿隊，尋求終止2連敗，富邦「大董」蔡明忠賽前現身選手休息室，給予團隊勉勵。

悍將本周在大巨蛋擔任主場球隊進行4連戰，蔡明忠周五也來到現場，當時在觀眾席113區與中職聯盟會長蔡其昌、體育署長鄭世忠並肩而坐，今天更是直接換上「藍鑽」主題球衣，現身板凳席親勉選手。