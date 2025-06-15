中職／調動輪值抓A段班？桃猿教頭更掛心連兩周六連戰

統一獅隊在戰績榜上領跑，但昨天賽後上半季封王魔術數字燈號暫時熄滅，原因是樂天桃猿隊存在自力追上的機會，猿隊將在下周與中信兄弟隊過招一場、面對獅隊兩場，總教練古久保健二表示，先發輪值不會有特別調動，但因應連續兩周的6連戰，投手安排勢必要再討論。

猿隊至今天賽前25勝22敗、排名第三，落後獅隊4場勝差，由於未賽場次較多、與獅隊還有3場要打，是目前唯一還有自力追上獅隊機會的球隊。

猿隊接下來兩周都是從周二一路打到周日的六連戰地獄賽程，下周將在周三面對兄弟、周四及五面對獅隊，被問到輪值是否會因應碰上A段班而有調整，古久保回應：「輪值沒有特別調動，但我們賽程比較緊湊，兩周都要打六連戰，明天再和投手教練討論。」

梁家榮11日在二軍已擔任三壘手出賽，今天則是指定打擊，古久保都有掌握，賽前受訪即提到，「他今天應該是DH，會先在三壘、DH兩邊輪，適應比賽感覺，目前還無法整場出賽，身體狀況尚未調整到位。」有無可能在補賽周回歸？古久保沒有答案，重申「還是要看他本人恢復狀況。」