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中職／悍將投1年超越兄弟投9年 李吳永勤享受「球來就投」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李吳永勤。圖／富邦悍將隊提供
李吳永勤。圖／富邦悍將隊提供

過去在中信兄弟隊9年合計一軍21場出賽，李吳永勤來到富邦悍將隊的第一年，單季出賽已經以22場突破，他的心態很正面，「我是享受啦！來了就面對它、享受它。」

李吳永勤昨天面對樂天桃猿隊中繼1局演出三上三下，為本季第22場登板，正式突破過去9年生涯累積。今年出賽頻繁，且不管任何戰況都看得到他上場或熱身的身影，被球迷戲稱是「李吳全勤」，而他對此甘之如飴。

「把自己準備好，教練團給我機會就是把握住。」李吳永勤指出，今年至今，一周最少都會準備到3場，中繼投手本來就是維持在隨時準備好的狀態，即便沒叫到，也是備戰狀態中，「每天都滿投入在比賽中。」出賽比以往多，就是花更多時間做好身體、手臂強化，「心態準備也很重要，不管任何狀況，中繼投手怎麼把分數制住，守好每一局，上了場才能很有自信去投，不會去想到比數怎樣。」

至於「負荷」二字，他說：「我覺得一軍120場，現階段20幾場，不會特別想到這件事，每天按部就班做好該做的準備，我相信各隊中繼都是幾乎場場備戰，常駐一軍的一年50場都很常見，他們可以，我一定也可以。」

突然暴增的出賽數，他不諱言家人難免會有擔心，「家人一直跟我講要保持身體健康，他們以前沒看我出賽那麼多場，他們可能比較擔心，我是說我知道。」他理解家人擔心的點和防護員不一樣，自己能做的，就是盡量讓他們不要擔心，「我都是回，你們不要想太多，專心看我比賽就好，結束後的恢復我都會去做，盡量不要讓他們去擔心。」

換個角度來看，今年成為一軍要員，也因此讓家人有了頻繁看到他出賽的機會，李吳永勤苦笑說：「我兒子很好笑，他來看比賽，都看大螢幕的照片喊爸爸，但常常我叫他又都不理我。」

正是好動年紀的5歲兒子，也有了被應援曲洗腦的機會，李吳永勤笑說：「他律動滿好，聽到音樂就會被控制，我發現他其實滿愛看啦啦隊，常常下來樓下，啦啦隊在練舞，他都跑去中間和他們一起跳舞，我都跟他講你不要鬧，人家在練舞。」

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樂天桃猿 啦啦隊

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