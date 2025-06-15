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中職／「攻蛋」戰袍討論多次 雙李都愛旗袍、南珉貞意外暴雷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
Fubon Angles 南韓三本柱賽前受訪，李珠珢（右起）、南珉貞、南李雅英一同出席。記者陳正興／攝影
Fubon Angles 南韓三本柱賽前受訪，李珠珢（右起）、南珉貞、南李雅英一同出席。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊在台北大巨蛋擔任主場球隊，Fubon Angels成為場邊嬌點，服裝也別出心裁，韓籍三本柱細數喜歡的服裝，李雅英李珠珢的清單中都有旗袍裝，南珉貞則是意外暴雷，被「雙李」擋下，請求現場媒體將驚喜留到五局。

Fubon Angels成為悍將的票房靈丹，本周備戰大巨蛋戰役也是火力全開，不僅一連換上多套服裝，4天賽事中場時間都安排有特別演出，周四為韓籍三本柱加上維心，以白色上衣搭配牛仔的裝扮熱舞，周五為韓籍三本柱的中場舞蹈換上旗袍，周六則是李珠珢穿學生制服，與應援團Travis、Bryan開唱，今天依然有三本柱的演出。

李雅英透露，因為是特別舞台，對於服裝概念，三個人一起討論了很多次，「大家都喜歡的旗袍，我自己也很喜歡。」她說自己平常也喜歡短版上衣與短裙的搭配，因此也很喜歡銀色那套。

李珠珢在這題上思考許久，李雅英還在一旁調皮用中文教她可以回「我要全部」，李珠珢想了後回應：「很喜歡這次的每個概念，特別是拿扇子那套。」指的同樣是旗袍裝。

南珉貞則是回答：「最喜歡今天的XX（為後製馬賽克），感覺像是仙女服。」答案一出，馬上被李雅英、李珠珢抱怨劇透，因為這是她們三人今天的中場演出服裝，請求現場媒體先幫忙保留答案。

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李雅英 李珠珢 南珉貞

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