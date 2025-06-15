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中職／李珠珢開球恨一個彈跳 讚李東洺接得像好球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊本周在台北大巨蛋進行4連戰，Fubon Angels韓籍三本柱誠意滿滿，李珠珢昨天擔任開球嘉賓，還以中文開唱被大讚誠意滿滿，評價開球、開唱表現，她認為有小小遺憾，還特地感謝接球捕手李東洺把球接得很像好球。

Fubon Angels四天賽事準備的驚喜滿滿，不僅在服裝上別出心裁，韓籍三本柱也有許多特別演出，李珠珢昨天就換上學生制服，還戴上老虎頭箍，以及第一次和台灣球迷見面的雙馬尾，完美復刻去年首度登台的造型，從起亞女孩的身份轉變成Fubon Angels，無預警的賽前開球及中文歌「青春修煉手冊」，帶給粉絲們大驚喜。

李珠珢表示，去年自己來台時，聽到這首歌，獲得很大的感動，「希望把這股溫暖分享給起亞的姊姊們，所以準備了一陣子。」自評表現，她以中文回應「可惜」，帶著遺憾表示還可以唱得更好。

至於開球表現，李珠珢笑說：「練了很久，但還是有一個彈跳，覺得很可惜，但東洺接得很像好球很棒。」

南珉貞也以中文開唱應援曲「Hands Up」，她說這是因為之前聽到很多次潔米、Kesha唱這首歌，「我和她們說，我想學、我要唱！叫Kesha寫歌詞給我，一直聽一直聽，就背起來了。」

李雅英還沒有棒球場開唱經驗，但抱持期待，「我也要！我也要！給我的機會的話，我也要唱，雖然還沒練習，但有機會的話也想展示給大家看。」她還特地澄清，「很多粉斯說雅英唱歌像檸檬，才不是！我是故意唱得難聽，其實很好聽。」

Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影
Fubon Angels韓籍三本柱李雅英、南珉貞、李珠珢賽前受訪。記者陳正興／攝影

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李雅英 李珠珢 Fubon Angels

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