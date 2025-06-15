中職／狂！未開賽已完售 悍將「攻蛋」4場吸95177人

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋進行4連戰，最終戰今天登場，比賽還沒開始，球團已經宣布3萬4800張可售座位全數賣出，4天共9萬5177人進場，票房大豐收。

這是悍將本季首度在大巨蛋擔任主場球隊，球迷相當捧場，前三場分別湧入13091、17268、30018人。

悍將今天續戰樂天桃猿隊，在開賽前就宣告完售，票房確定為3萬4800人。此役僅外野二層未開放，其餘可售座位全數售罄。