中職／陳晨威斷連33場敲安後退出先發 猿隊教頭證實腳早有不適

樂天桃猿隊開路先鋒陳晨威昨天中斷連續場次安打，以33場為這段紀錄之旅畫下句點，今天猿隊先發打線不見他的名字，總教練古久保健二表示，他在台中的比賽時腳就有點緊繃，防護員評估先讓他退出先發，但若可以今天還是有機會出賽。

陳晨威為中職近期火熱人物，連續安打紀錄一路推進，昨天帶著平2015年郭嚴文記錄的33場來到台北大巨蛋，結果遭到富邦悍將隊封鎖，5打席空手而歸，但已經寫下一段不可思議的旅程。

猿隊今天續戰悍將，打線不見陳晨威，由林立擔任第一棒。被問到陳晨威的狀況，古久保先是露出鬼靈精怪的表情，隨後證實，「他在台中時腳有點緊繃，下半身狀態沒那麼好，如果今天要上場，防護員說會比較艱難一點，所以先沒有先發。」

古久保坦言，陳晨威比較疼痛是在台中的比賽時，帶著疼痛仍解鎖每日敲安任務，而今天雖未先發，仍會待命上場，「目前就是每日觀察，如果今天有辦法，還是會讓他上去。」