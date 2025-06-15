中職／接球難免E 陳金鋒看林澤彬關鍵失誤在意後續傳球選擇

富邦悍將隊昨天以2：7不敵樂天桃猿隊，戰線轉折出現在3局上游擊手林澤彬的失誤，總教練陳金鋒今天談到這個play指出，失誤難免，但後續的傳球選擇，需要再思考。

悍將昨天帶著1：0領先進入3局上，一出局、滿壘時，猿隊林立敲出游擊方向滾地球，林澤彬漏了一下後趕緊撿起傳往本壘想要封殺，不料傳太偏讓捕手豊暐伸長手臂仍接不到，猿隊一口氣跑回2分，兩出局後張閔勛敲安再進帳2分，勝負天平就此轉轉。

悍將先發投手黃保羅5.1局被敲8安打、失6分（責失2分）承擔敗投，陳金鋒對於他的表現認為倒是還好，主要出在守備，「昨天野手的一個處理球，處理不是很好，造成後面失分。」指的正是林澤彬的失誤。

看林澤彬的關鍵失誤，陳金鋒指出：「接球多少會有失誤，但傳球要去思考，三壘比較近，本壘比較倉促。當然臨場速度很快，需要一些經驗，傳三壘是最近，如果所有都來不及，失誤後控制能力不是那麼好，勉強傳這個不是很好的選擇。」他強調，失誤後的應對，這都是經驗，「要去思考當下怎樣做第二個處理。」