中職／張閔勛敲四支安打三打點 桃猿力退悍將

樂天桃猿今晚作客台北大巨蛋出戰富邦悍將，桃猿第五棒張閔勛五打數，敲出四支安打，帶有三分打點，第二度獲選單場最有價值。終場桃猿以7比2力退悍將，不僅拿下本季對戰九連勝，也取得跨季對戰十三連勝。

桃猿先發投手魔神樂主投七局被敲出六支安打，失2分，奪下勝投。力拚連34場敲安，挑戰亞洲紀錄的桃猿開路先鋒陳晨威，此役單場四打數，安打數卻掛蛋，止步於連續三十三場平安打紀錄。 桃猿隊陳晨威挑戰亞洲紀錄，力拚連34場敲安失利。記者侯永全／攝影 韓職起亞虎（前排）與悍將啦啦隊跳開場舞。記者侯永全／攝影 桃猿隊成晉盜二壘，悍將二壘手林岳谷跳起接球後觸殺不及。記者侯永全／攝影 桃猿隊張閔勛五打數敲四支安打，有三分打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影