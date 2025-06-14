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中職／亞洲最好在這邊！張閔勛崇拜陳晨威：我連3場都難
樂天桃猿隊捕手張閔勛今天單場4安、3打點，用刷新個人生涯單場最多安打的紀錄，幫助球隊以7：2擊敗富邦悍將隊，但對於隊友陳晨威沒能締造連續34場敲安也感到可惜，張閔勛說：「我連3場就很難，很崇拜他。」
張閔勛前面3支安打包含3局上在4分大局貢獻2分打點，9局上也在2出局後敲安灌進1分打點，張閔勛謙虛表示，這幾支安打不到關鍵，只是照賽前擬定的策略去攻擊，「今天有打得好，明天也是重新開始。」
而陳晨威今天5打數沒敲安，連續安打場次停在33場、追平亞洲紀錄，張閔勛在第9局陳晨威沒敲出安打後，有給他一個擁抱撫慰，說聲「辛苦了」。
至於自己第9局敲安時，是否有想過打一輪還有機會再輪到陳晨威？張閔勛因為自己是第5棒，還沒想到那麼遠，「我要連3場都很難，還是很崇拜他，他今年狀態真的很好，過程中不太敢跟他講話，盡量不打擾。」張閔勛今年曾以連7場敲安刷新個人紀錄。
「一定很可惜。」張閔勛能體會陳晨威的心情，「不過33場也是憑亞洲紀錄，代表亞洲最好的選手在我們這邊，希望他接下來可以放下壓力。」
總教練古久保健二也表示，這一場陳晨威背負著其他人無法體會的壓力，「但他還是挺起胸膛面對，雖然沒有延續，但他還是我們的驕傲。」比賽結束時，古久保也跟陳晨威說聲「你已經很努力了」。
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