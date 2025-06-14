中職／停在連33場敲安…陳晨威頻說可惜 最遺憾一個打席

樂天桃猿隊今天以7：2擊敗富邦悍將隊終止3連敗，不過陳晨威的連33場敲安紀錄也中斷，沒能締造新紀錄陳晨威賽後訪問連連說「可惜」、「很可惜」，也感謝外野的10號隊友不離不棄，「謝謝他們一路支持，沒有達成他們的期望…」

賽前連續33場敲安，陳晨威今天作為開路先鋒，全場5次打擊機會，可惜沒能敲出安打，他在賽後表示，最終都是回到結果論，就算內野安打也能延續，「自己沒有把握住機會，這也是一個過程、經驗，一路走來不容易，現在壓力釋放。」

陳晨威的連續安打場次依舊追平郭嚴文的中職聯盟紀錄，也與日本職棒高橋慶彥在1979年締造的33場並列亞洲紀錄，陳晨威坦言：「自己有目標想要追求，沒把握機會，差在破紀錄是有些可惜。」

從連10場、連20場到連30場敲安， 隨著數字疊加陳晨威也感受到更大的壓力，「到這關鍵一場結束，過程中一直告訴自己不要多想，但很難，因為結果是自己決定的，跟其他人沒關係，還是很可惜。」

要說最遺憾，陳晨威點出3局上的第2個打席自己在0好3壞後敲出中外野飛球出局，「正常來說不會攻擊，但教練沒有下達等待的戰術，代表希望我去挑戰，打出去結果不差，只是沒有形成安打。」

9局上最後一個打席，陳晨威也是敲出飛球出局，9局下回到左外野守備，後方的猿隊球迷大聲喊著陳晨威、給予鼓勵，陳晨威表示：「他們整場支持我，對自己沒有把握也是失望、失落一點。」