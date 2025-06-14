快訊

清淡飲食竟加速老化？醫師直言「1習慣超傷身」建議每天先喝這一杯

軍車屏東執行任務碰撞機車 女騎士重傷送醫不治

知道出大事？以國空襲前「五角大廈狂買披薩」 爆量訂單預告危機

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／停在連33場敲安…陳晨威頻說可惜 最遺憾一個打席

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊陳晨威連續安打場次停在33場。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊陳晨威連續安打場次停在33場。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天以7：2擊敗富邦悍將隊終止3連敗，不過陳晨威的連33場敲安紀錄也中斷，沒能締造新紀錄陳晨威賽後訪問連連說「可惜」、「很可惜」，也感謝外野的10號隊友不離不棄，「謝謝他們一路支持，沒有達成他們的期望…」

賽前連續33場敲安，陳晨威今天作為開路先鋒，全場5次打擊機會，可惜沒能敲出安打，他在賽後表示，最終都是回到結果論，就算內野安打也能延續，「自己沒有把握住機會，這也是一個過程、經驗，一路走來不容易，現在壓力釋放。」

陳晨威的連續安打場次依舊追平郭嚴文中職聯盟紀錄，也與日本職棒高橋慶彥在1979年締造的33場並列亞洲紀錄，陳晨威坦言：「自己有目標想要追求，沒把握機會，差在破紀錄是有些可惜。」

從連10場、連20場到連30場敲安， 隨著數字疊加陳晨威也感受到更大的壓力，「到這關鍵一場結束，過程中一直告訴自己不要多想，但很難，因為結果是自己決定的，跟其他人沒關係，還是很可惜。」

要說最遺憾，陳晨威點出3局上的第2個打席自己在0好3壞後敲出中外野飛球出局，「正常來說不會攻擊，但教練沒有下達等待的戰術，代表希望我去挑戰，打出去結果不差，只是沒有形成安打。」

9局上最後一個打席，陳晨威也是敲出飛球出局，9局下回到左外野守備，後方的猿隊球迷大聲喊著陳晨威、給予鼓勵，陳晨威表示：「他們整場支持我，對自己沒有把握也是失望、失落一點。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

陳晨威 郭嚴文 樂天桃猿 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／悍將失誤成不協和音 猿隊贏球但陳晨威停在連33場敲安

中職／陳晨威挑戰連續34場安打紀錄 曾豪駒每天都提醒他幾場了

中職／陳晨威挑戰亞洲新紀錄 古久保點出與高橋慶彥共同點

中職／陳晨威連續33場敲出安打 追平亞洲職棒單季紀錄

相關新聞

中職／首唱中文歌！李珠珢穿學生服演繹青春甜蜜 粉絲大呼暈了

富邦悍將隊「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北大巨蛋驚喜開球，更第一次獻唱中文歌，換上學生服以甜美嗓音詮釋〈青春修煉手冊〉，就連...

中職／悍將「煮粥」要命 黃保羅單局4分非責失寫生涯慘紀錄

富邦悍將隊今天在3局上因為一次致命失誤，一口氣丟掉4分從領先變落後，游擊手林澤彬在滿壘時守備「煮粥」，先漏球、再暴傳，讓...

中職／起亞虎啦啦隊再臨悍將！朴星垠先關心：李珠珢好嗎？

富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援，朴星垠特別關心好友李珠珢近況，得知受到F...

中職／陳晨威挑戰亞洲新紀錄 古久保點出與高橋慶彥共同點

樂天桃猿隊「光速神威」陳晨威今晚要在台北大巨蛋挑戰突破亞洲紀錄，力拚連34場敲安，總教練古久保健二點出陳晨威與高橋慶彥的...

玉山盃／台中市取得U18中華隊組訓權盼打好有交代 王奕翔奪大會MVP

玉山盃全國青棒錦標賽今天冠軍爭霸，台中市靠第7局攻下3分，以9：6擊敗新北市，相隔15年後再於玉山盃奪下冠軍，總教練廖宏...

玉山盃／王奕翔獲MVP證明自己 神似陳仕朋畢業要拚中職選秀

玉山盃青棒賽台中市隊投手王奕翔冠軍戰證明自己，對新北後援投3.1局無責失分穩守，飆生涯最速146公里，助隊以9比6奪冠；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。