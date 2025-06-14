中職／王柏融首奪雄鷹主場MVP喊爽 曝手肘舊傷緩和避免「牙起來」

台鋼雄鷹、味全龍隊前5局分數掛蛋，龍隊6局上剛靠陳子豪二壘打先馳得點，雄鷹下半局由王柏融滿壘時敲安一棒逆轉，雄鷹終場以3：1贏球，王柏融拿下加入雄鷹後第一次主場MVP，賽後也說「非常爽」。

雄鷹由洋投艾速特先發，投5局被敲5安打、無失分，狂賞7次三振，但投球任內並未得到分數支援，以無關勝敗退場。

黃子豪第6局接手，吉力吉撈．鞏冠一壘打、陳子豪二壘打串連，龍隊雖先取分數，但先發投手曹祐齊在6局下動搖，被王博玄、吳念庭敲安，保送魔鷹形成滿壘，王柏融生涯在滿壘時握有「4割男」數據的優勢也在此時發威，安打送回兩分逆轉，紀慶然安打再追加1分。

王柏融去年加入雄鷹，先前共6次拿下單場MVP，全數都在客場，此役為第一次在主場戰上MVP舞台，也讓他直呼：「非常爽！」

王柏融表示，「從去年到現在一年多，終於在主場拿下MVP，非常開心，又是在一個美麗的周末。」他也向球迷喊話：「我自己感覺，越多人，我MVP次數會越多。」

王柏融先前因手肘骨刺導致手麻，曾一度退出打線，他也談到手的現況，「打球打那麼久，多少會有一些舊傷，一直在反反覆覆『牙』起來，接受治療放鬆來緩和它，最近有比較舒服一點。」