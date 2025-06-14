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中職／獅隊「恐象症」快病癒又被打到復發 季冠軍燈號熄了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投飛力獅先發7局僅失1分，但因陳韻文9局上搞砸3分領先，他的勝投也沒了。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投飛力獅先發7局僅失1分，但因陳韻文9局上搞砸3分領先，他的勝投也沒了。圖／統一獅隊提供

統一獅中信兄弟隊今天在台南棒球場上演「天王山之戰」，臨到結局前峰迴路轉，兄弟9局上詹子賢敲從陳韻文手中敲出追平三分砲，延長11局上再搶下3分，終場以8：6擊敗獅隊。

獅隊錯失這場勝利，加上台北大巨蛋之戰由樂天桃猿隊7：2擊敗富邦悍將隊，猿隊仍有自力追上獅隊的機會，獅隊上半季封王魔術數字熄燈。

獅隊此役前8局一路握有優勢，飛力獅力壓兄弟打線，最大危機在第6局，首位打者宋晟睿敲安並盜上二壘，江坤宇安打帶有1分打點，王威晨也靠失誤上壘，飛力獅面臨一出局、一二壘有人，許基宏打向中外野的飛球先抓下出局數，江坤宇離壘太遠被抓到，兄弟雖提出挑戰但維持原判，飛力獅度過危機。

飛力獅第7局被黃韋盛敲出安打，投手教練霍斯曼上丘檢查手指後讓他續投，馬上就讓岳東華敲出雙殺打，最終完成7局投球，僅被敲5安打、失1分。

兄弟由羅戈先發6局被敲7安打、失4分，陳鏞基一人就從他手中打下3分，先是第2局在林安可二壘打後跟進敲安，為獅隊開張分數，第4局林安可盜上二壘，再度為陳鏞基創造機會，安打送回第2分；6局上兄弟剛追回1分，下半局陳傑憲保送、林安可安打上壘後，又是陳鏞基的安打建功，擴大為4：1領先。

陳韻文把關9局上，3分領先竟然失守，一出局後被王威晨、許基宏敲出安打，詹子賢補上三分砲，一棒追平比分，後續黃韋盛、岳東華也都上壘，獅隊雖避免繼續失分，但二壘手林靖凱也在守備時傷退，頓失一名要員。

兩隊以4：4進入延長賽突破僵局，10局各添1分繼續加班，11局上首位打者許基宏就敲二壘打，黃韋盛安打先送回2分，高宇杰的安打再補刀，獅隊11局下未能消弭落後。

兄弟為獅隊今年難以跨越的坎，這波系列賽堪稱季冠軍之路氣勢走向的關鍵戰役，獅隊今天原有機會一路壓著兄弟打，卻在尾盤遭到翻轉，至此本季對戰11場，獅隊吞下2勝9敗，明天將是兩軍上半季最後交手，兄弟推出鄭浩均、獅隊梅賽斯把關。

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