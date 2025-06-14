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中職／悍將失誤成不協和音 猿隊贏球但陳晨威停在連33場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋的「G!POP流行音樂節」吸引30018人進場，然而3局上的失誤成為不協和音，丟掉4分從領先變落後，最終就以2：7輸給樂天桃猿隊；猿隊美中不足是陳晨威的連續安打場次停在33場，無緣更新亞洲紀錄。

悍將帶著1：0領先進入3局上，1出局滿壘時，猿隊林立敲出游擊方向滾地球，林澤彬漏了一下後趕緊撿起傳往本壘想要封殺，不料傳太偏讓捕手豊暐伸長手臂仍接不到，猿隊一口氣跑回2分，2出局後張閔勛敲安再進帳2分。

這4分都是先發投手黃保羅的失分，但皆非責失，而他今天第6局投到一半退場，留下5.1局被敲8支安打、失6分（2分責失）的成績。

張閔勛今天雖然在2局上敲出二壘安打後，離壘過遠被牽制出局，但全場敲出4安猛打賞、3分打點，包含3局上的適時安打，在4分大局中貢獻2分打點。

猿隊先發投手魔神樂連續3場投滿7局，今天被敲6支安打，丟掉2分，另有4次三振、2次四壞保送，優質先發進帳本季第7勝，追平勝投王黃博多，賽後防禦率1.72站上防禦率王，原本排第一的羅戈今天6局掉4分，從1.45上漲到1.89。

猿隊開路先鋒陳晨威挑戰連續34場敲安，但今天5打數都沒有敲安，還吞下1次三振，只能與2015年的郭嚴文並列中職單季最多場次連續安打紀錄，同時也與「亞洲紀錄」日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年締造的33場並列。

樂天桃猿隊陳晨威連續33場敲安在今天中斷。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊陳晨威連續33場敲安在今天中斷。記者侯永全／攝影

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