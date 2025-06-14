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中職／悍將大巨蛋吸30018人進場 本季第4高、唯一沒兄弟
富邦悍將「G!POP流行音樂節」今天在台北大巨蛋登場，韓國超大型女團tripleS及人氣搖滾女團QWER都將賽後演唱，吸引了30018人進場，寫下本季第4高，也是對戰組合沒有中信兄弟最多的一場。
台北大巨蛋今天扣除外野二樓看台之外全開放，富邦悍將與樂天桃猿之戰，成為本季第4場票房突破3萬人的賽事，悍將「G!POP流行音樂節」邀請起亞虎啦啦隊到場應援，賽後更有韓流女團演唱，滿滿韓風。
中信兄弟作為中職人氣球團，本季進場人數前五多的賽事都有兄弟，3月29日的開幕戰是中信兄弟主場，4萬人滿場追平中職的單場票房歷史紀錄。
4月27日味全龍隊邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任賽後演唱嘉賓，對上兄弟隊也吸引了31889人，本季第二高；第三則是4月19日中信兄弟主場對上富邦悍將隊的31577人，當天是「蠟筆小新」聯名主題日。
悍將今天這場賽事進場人數，超越4月26日味全龍隊主場的29156人，該場賽事客隊也是中信兄弟。
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