中職／首唱中文歌！李珠珢穿學生服演繹青春甜蜜 粉絲大呼暈了

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels李珠珢（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手李東洺（右三）。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊「珠珠寶貝」李珠珢今天在台北大巨蛋驚喜開球，更第一次獻唱中文歌，換上學生服以甜美嗓音詮釋〈青春修煉手冊〉，就連Rap部分也演繹得十分流暢，讓粉絲直呼「大暈特暈」、「太會唱了吧」。

悍將今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「G!POP流行音樂節」，今天賽前由今年新加入啦啦隊的李珠珢擔任開球嘉賓，去年她還是以起亞虎啦啦隊身分到場，而她在投手丘之前開出不落地的好球，投到開球捕手李東洺手中。

5局的中場表演，李珠珢更是獻唱〈青春修煉手冊〉這首中文歌曲，她在今年3月的加盟記者會中曾透露，去年來到大巨蛋後，對這首歌曲印象深刻，更曾短暫清唱，但今天是首次從頭唱到尾。

賽前李珠珢就已經為了這場表演多次彩排，希望能做到最好，而她穿上悍將校園學生服的演出，讓粉絲很意外，「阿珠會唱欸 好棒」、「阿珠穿學生服 真的是校花等級」、「現在宣布這場贏家是邦邦」。