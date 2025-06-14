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玉山盃／台中市取得U18中華隊組訓權盼打好有交代 王奕翔奪大會MVP

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台中市相隔15年再度稱霸玉山盃。圖／中華棒球協會提供
台中市相隔15年再度稱霸玉山盃。圖／中華棒球協會提供

玉山盃全國青棒錦標賽今天冠軍爭霸，台中市靠第7局攻下3分，以9：6擊敗新北市，相隔15年後再於玉山盃奪下冠軍，總教練廖宏淵賽後有感而發，坦言台中很難留住人才，這座冠軍意義重大。

台中市靠首局5分大局，先後握有5：0、6：1領先，新北市步步追擊，6局打完已經扳成6：6平手。台中市7局上迎來勝利時刻，藉安打、失誤開啟機會，吳宣錠敲出一壘方向彈跳球，三壘跑者吳承皓挑戰本壘，裁判第一時間判決safe，經挑戰後維持原判，台中市搶下超前分，新北市陣腳大亂，防守瑕疵、投手犯規讓危機持續擴大，台中市單局搶下3分致勝。

玉山盃落幕，優秀選手由新北市王宇翔（左）拿下，最有價值球員則是台中市王奕翔（右）。圖／中華棒球協會提供
玉山盃落幕，優秀選手由新北市王宇翔（左）拿下，最有價值球員則是台中市王奕翔（右）。圖／中華棒球協會提供

上次台中市在玉山盃奪冠要回溯到2010年，當時班底有郭俊麟、胡智爲等人，今年台中市則以興大附農為主，並與西苑、新社高中組成聯隊。談到這座冠軍的意義，廖宏淵指出，「很高興，賽前大家覺得滿有機會，看能不能複製12強奇蹟，意義重大，台中比較辛苦，很難留住人才，好的選手都集中在那幾間學校。」

台中市奪冠獲得U18世界盃中華隊組訓權，廖宏淵坦言完全沒想過，「其實沒想過會當中華隊教練，興大這幾年比較沒成績，就想打好有個交代。」

玉山盃團體獎如下：

冠軍：台中市

亞軍：新北市

季軍：桃園市

殿軍：台東縣

第五名：嘉義縣 (得分率0.667)

第六名：彰化縣 (得分率0.596)

第七名：新竹市 (得分率0.333)

第八名：花蓮縣 (得分率0.296)

個人獎：

打擊獎：張乙安 (新北市) AVG：0467

打點獎：張乙安 (新北市) RBI：7 AB：15

全壘打獎：李楷棋 (台中市) 1支

投手獎：賴謙凡 (桃園市) ERA：0.000 IP：8.333

最有價值球員獎：王奕翔 (台中市)

教練獎：廖宏淵 (台中市)

玉山明星球員獎

最佳投手：雷皓博 (桃園市)

最佳捕手：焦子杰 (台中市)

最佳一壘手：范振哲 (新北市)

最佳二壘手：張乙安 (新北市)

最佳三壘手：阮宥瑋 (台中市)

最佳游擊手：古哲勳 (台東縣)

最佳外野手：幸世賢 (桃園市)

最佳外野手：楊才鋒 (台中市)

最佳外野手：游能茗 (台中市)

最佳指定打擊：王宇翔 (新北市)

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胡智爲 玉山盃 中華隊

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