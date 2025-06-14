中職／悍將「煮粥」要命 黃保羅單局4分非責失寫生涯慘紀錄

富邦悍將隊今天在3局上因為一次致命失誤，一口氣丟掉4分從領先變落後，游擊手林澤彬在滿壘時守備「煮粥」，先漏球、再暴傳，讓樂天桃猿隊取得4：1領先，先發投手黃保羅更寫下生涯單局最多非責失分紀錄。

悍將今天在2局下靠著辛元旭二壘安打後，高捷的適時安打先馳得點；然而領先在3局上丟掉，1出局滿壘時，猿隊林立敲出游擊方向滾地球，林澤彬漏了一下後趕緊撿起傳往本壘想要封殺，不料傳太偏讓捕手豊暐伸長手臂仍接不到，猿隊一口起跑回2分。

猿隊攻勢還沒結束，2出局後張閔勛敲出安打，再進帳2分，這4分都是黃保羅的失分，但皆非責失。

今年是黃保羅中職生涯第三個球季，單局丟掉4分是生涯第三多，最高是2024年8月11日對味全龍單局丟掉7分都是責失，而原本單局最多非責失是今年4月29日對台鋼雄鷹隊丟5分（3分非自責分），但今天單局丟掉4分皆非自責分，改寫新高。

富邦悍將隊游擊手林澤彬失誤後，單局丟掉4分。圖／取自CPBL TV