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中職／陳晨威挑戰連續34場安打紀錄 曾豪駒每天都提醒他幾場了

中央社／ 台北14日電
陳晨威要挑戰連續34場安打紀錄。（樂天桃猿隊提供）中央社
陳晨威要挑戰連續34場安打紀錄。（樂天桃猿隊提供）中央社

中職樂天桃猿隊陳晨威連續33場安打追平中職、亞洲紀錄，相較於旁人不敢跟陳晨威提起這個話題，打擊教練曾豪駒表示，有時會跟陳晨威開玩笑，讓陳晨威可以放鬆、專注在比賽上。

陳晨威在12日賽事從中信兄弟洋投黃博多（Humberto Castellanos）手中敲安打，達成連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄，今天要持續挑戰突破障礙。

陳晨威之前受訪時曾表示，桃猿首席教練兼打擊教練曾豪駒反而會提醒目前連續場次已經幾場，曾豪駒今天表示，「有時候像是投手無安打紀錄，會沒有人跟他講話。」不過曾豪駒提到，希望陳晨威跟平常一樣做該做的事情，「我會跟他開玩笑說，今天不錯喔，讓他放鬆，專注在比賽上面。」

被問到這段時間陳晨威會不會顯得很緊張，曾豪駒指出，「緊張是不會，但會緊繃，去追求紀錄時一定會有壓力，也希望可以幫他分擔一些，畢竟達成紀錄也是幫助球隊。」曾豪駒指出，陳晨威本身就是有能力的選手，這段時間每天都期待陳晨威可以完成任務。

談到要連續場次安打的條件，曾豪駒點出身體狀況是關鍵，「要保持良好的身體狀況，保持心態穩定、成熟。」曾豪駒也提到，「從一開始到現在，他都堅持把該做的做好，才有辦法延續到這樣的成績，也期待可以繼續延續下去，今天達成目標。」

陳晨威從2018年進職棒以來，曾豪駒指出，經過幾年之後陳晨威的身體素質拉起來，加上重訓、比賽經驗，慢慢成熟之後轉型成中長程打者，加上腳程在壘上有破壞力，「他現在是很成熟的打者，可以因應各種狀況。」

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陳晨威 曾豪駒

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