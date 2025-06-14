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玉山盃／王奕翔獲MVP證明自己 神似陳仕朋畢業要拚中職選秀

中央社／ 新北14日電
114年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊投手王奕翔（圖）14日在冠軍戰證明自己，後援投3.1局無責失分穩守，飆生涯最速146公里，助隊奪冠，獲選賽會MVP。中央社
114年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊投手王奕翔（圖）14日在冠軍戰證明自己，後援投3.1局無責失分穩守，飆生涯最速146公里，助隊奪冠，獲選賽會MVP。中央社

玉山盃青棒賽台中市隊投手王奕翔冠軍戰證明自己，對新北後援投3.1局無責失分穩守，飆生涯最速146公里，助隊以9比6奪冠；王奕翔神似西苑畢業學長陳仕朋，今年也將挑戰中職選秀

114年玉山盃青棒賽台中市隊預賽與新北市碰頭，當時由王奕翔先發投1.1局，林承俊中繼5局穩守，鍾亦恩登板關門搶勝；今天冠軍戰再碰頭，王奕翔改後援登板，投3.1局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉2分非責失分，奪下勝投、獲選賽會MVP。

王奕翔表示，預賽交手自認還有辦法往下投，但尊重教練團的調度，冠軍戰教練團再給他一次機會，「我覺得我應該要跳出來，帶領團隊打冠軍」，今天身體狀況蠻好的，最關鍵的打席是6局三振新北市強打張乙安。

此次台中市隊由興大附農為主體，加入西苑高中、新社高中球員組成聯隊，王奕翔來自西苑，他表示投手主要是西苑高三球員，也有責任感要帶領高一、高二的學弟，投到最後一局很緊張也很興奮，因為距離冠軍只差一步。

王奕翔過去最快球速約145公里，今天高張力比賽激發，飆出生涯最速146公里，直球之外還有滑球、曲球、指叉、變速球，畢業將投入中職選秀，也提到不管這兩場比賽表現是否有加分，「這都會是高中生涯最棒的兩場球賽。」

王奕翔與西苑學長投手陳仕朋神似，他笑說很多人講，自己也覺得有點像，可以在學長的主場新莊出賽，投起來很舒服、氣氛很好，職棒的場地很棒。

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陳仕朋 玉山盃 中職選秀

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