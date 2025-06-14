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中職／起亞虎啦啦隊再臨悍將！朴星垠先關心：李珠珢好嗎？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援。記者侯永全／攝影
富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援。記者侯永全／攝影

富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援，朴星垠特別關心好友李珠珢近況，得知受到Fubon Angels跟粉絲們的照顧，鬆了一口氣。

悍將連續兩年邀請韓職起亞虎「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台，與Fubon Angels一起為悍將應援，這次來台的有鄭嘉睿、朴星垠、劉世彬、劉世理、高佳彬以及趙多彬。

有兩人是第一次來台，趙多彬表示，自己很想來看看台韓棒球文化的差異，大巨蛋的規模很大，感覺很不錯，開心受到邀請；高佳彬則表示，畢竟是第一次，要記的動作比較多，很努力去練習，有聽珠珢提到是演唱會主題，大巨蛋也很有演唱會的感覺。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援。記者侯永全／攝影
富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日，今起連續兩天邀請到起亞虎啦啦隊來台應援。記者侯永全／攝影

朴星垠去年與李珠珢一起來台表演，如今兩人分屬不同隊伍，但仍互相關心，「前一陣子她變比較忙，見面比較少，不曉得她在台灣過得好嗎？有點擔心。昨天見面後，她告訴我在這邊過得很好，大家都很照顧她，那我就放心了。」

昨天剛品嘗過小籠包的劉世理以充滿活力的動作喊出「Fubon Fighting!」，她表示，小籠包的重點是肉汁，昨天吃到感覺非常好吃，「希望回去前能夠再吃一次。」

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李珠珢 富邦悍將 Fubon Angels

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