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玉山盃／5分領先遭扳平再拉尾盤 台中市擊退新北市相隔15年奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台中市擊敗新北市，相隔15年稱霸玉山盃全國青棒錦標賽。圖／中華棒球協會提供
台中市擊敗新北市，相隔15年稱霸玉山盃全國青棒錦標賽。圖／中華棒球協會提供

玉山盃全國青棒錦標賽今天進入最後一天賽程，新北市、台中市決戰新莊棒球場，新北市一局上就面臨0：5落後，一步步追回，6局下終於以6：6扳平，未料7局上台中市從張乙安手中攻下3分成為勝敗分水嶺，終場以9：6贏球，台中市相隔15年再度稱霸玉山盃，取得U18世界盃棒球賽中華隊組訓權。

冠軍戰上演一場大混戰，兩隊先發投手都沒投滿1局，新北市左投楊辰浩只撐0.2局，被敲4安打、3保送，加上饒又語接手後第1球就出現暴投，讓台中市單局攻下5分大局。

新北市雖面臨落後，但上壘頻頻，給予台中市不小壓力，洪思騏先發0.1局退場，留下滿壘危機交到林承俊手中，控制在僅失1分；但第2局、第3局又都是一出局就堆滿壘包，分別靠2支高飛犧牲打、王宇翔的安打各添1分打點，追近到4：6。

新北市6局下前兩位打者王宇翔、鄧羽翔都敲安打，無人出局已經攻占一、三壘，捕手傳球失誤，先讓王宇翔跑回分數，追近到1分差，胡辰睿在三壘有人時執行觸擊成功，新北市追成6：6平手。

台中市擊敗新北市，相隔15年稱霸玉山盃全國青棒錦標賽。圖／中華棒球協會提供
台中市擊敗新北市，相隔15年稱霸玉山盃全國青棒錦標賽。圖／中華棒球協會提供

張乙安把關的7局上，吳承皓敲安，焦子杰打向三壘的滾地球靠失誤上壘，推進二、三壘有人後，吳宣錠打向一壘，上演本壘攻防戰，吳承皓躲過觸殺跑回超前分，劉家穎的內野安打續添分數，張乙安在此時出現投手犯規再送壘包，楊子沁短打為台中市再點回分數，擴大為9：6領先。

台中市繼預賽4：1擊敗新北市後，冠軍賽遭逢再度成為贏家，相隔15年打下玉山盃冠軍；台中市前一次稱霸玉山盃為2010年，當時陣中包括張進德、郭俊麟、胡智爲、林家慶（林驛騰）等後來旅外的選手。

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