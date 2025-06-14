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中職／陳晨威挑戰亞洲新紀錄 古久保點出與高橋慶彥共同點

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊打者陳晨威。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊打者陳晨威。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊「光速神威」陳晨威今晚要在台北大巨蛋挑戰突破亞洲紀錄，力拚連34場敲安，總教練古久保健二點出陳晨威與高橋慶彥的快腿共同點，首席教練曾豪駒則不斷用開玩笑的方式讓陳晨威能保持在平常心，期待他能完成想要的。

陳晨威在12日敲安，追平2015年郭嚴文連續33場的單季最多連續場次安打聯盟紀錄，同時也是「亞洲紀錄」，與日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年締造的33場並列。

古久保健二指出，陳晨威與高橋慶彥同樣擁有一雙快腿，導致投手面對他們時，有著不想要保送的心態，因此更會將球投進好球帶，「兩位都是很厲害選手。打擊技術也要一定水準。」

作為總教練，古久保健二只能在旁默默守護，「這個紀錄很困難，一定要是安打，四壞、失誤上壘都不行，還要能夠連續出賽，真的不可思議的紀錄，我會好好幫他應援。」

古久保坦言難以想像陳晨威心中的壓力，因為自己也不是這類型的選手，古久保笑說：「我也不是每天都能上場，上去也是短打。」

兼任打擊教練的曾豪駒也說，挑戰連續安打需要保持良好的身體狀況，「心態要非常穩定成熟，不能大起大落，他現在只要專注、設定做好，每天堅持下去。」

事實上，從連續20幾場敲安開始，曾豪駒就開始「故意」提醒，他解釋，雖然投手要拚無安打時有不會說的默契，但也希望陳晨威能夠每天正常去比賽，「就用開玩笑的方式，讓他去放鬆，一直專注反而會緊繃。」

從旁觀察，曾豪駒認為陳晨威不會緊張，但一定會感到壓力，「希望能夠幫他分攤，大家都是一樣的團隊，想要幫助他延續下去。」

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陳晨威 曾豪駒

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