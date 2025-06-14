中職／猿隊好消息！林承飛傷癒重返一軍：還是會緊張

樂天桃猿隊今天將林承飛拉上一軍，本季首次出賽就扛起先發三壘手，即使已經有10年一軍資歷，久違回歸一軍的林承飛說：「還是會緊張。」

猿隊昨天將鍾玉成、莊昕諺下放二軍，空出的位置拉上林承飛、黃偉晟，林承飛因為開幕戰前右手手指受傷，導致開季以來都在二軍復健，上一次一軍出賽已經是去年10月9日。

猿隊總教練古久保健二表示，考慮到林智平的身體，近期都在連續出賽，所以將在二軍打得不錯的林承飛拉上來，「守備也沒有問題，所以才會讓他上來，以三壘為主，但內野的位置他都可以。」

林承飛在二軍也都是守備三壘，昨天原本要擔任游擊手，結果收到升上一軍的通知，「一開始想說是不是有人受傷？因為二軍比賽傳球還不多，大概10球吧，有一場打了9局都沒傳到。」

不過林承飛認為現在身體已經調整得不錯，教練也給空間讓自己調整，不會著急讓自己出賽，能夠慢慢找回節奏，心情上也不會急著回來，「很急到時候又受傷，等於這季就沒有出賽幾場，好好調整好再上來。」

久違回到一軍，林承飛也坦言有生疏的感覺，「很緊張，要去適應節奏，但就是保持平常心，剩下的交給上帝。」在二軍也沒有特別低落的時期，「不會去想得太複雜，就是一球一球守好、一打席一打席做好，慢慢來。」