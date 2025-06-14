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玉山盃／劉承佑訓是中職首輪選秀熱門 雖愛悍將但會順其自然

中央社／ 新北14日電
新北市穀保家商棒球隊外野手劉承佑（圖）被視為中職選秀首輪熱門，他受訪時笑說，雖然愛富邦悍將，但選秀結果就順其自然。中央社
新北市穀保家商棒球隊外野手劉承佑（圖）被視為中職選秀首輪熱門，他受訪時笑說，雖然愛富邦悍將，但選秀結果就順其自然。中央社

穀保家商外野手劉承佑被視為選秀首輪熱門，受邀測試也獲得富邦悍將副領隊林威助好評；劉承佑改變攻擊策略追求擊球品質，增加關節活動度訓練提升傳球能力，笑說雖愛悍將但結果順其自然。

穀保家商外野手劉承佑將投入中職選秀，在今年野手群中評價高，被視為選秀首輪熱門，先前也受邀富邦悍將自辦測試會，獲得副領隊林威助評價打擊有天分、守備穩定。

劉承佑是死忠球迷，跟著爸爸從義大犀牛隊時期一路支持到富邦悍將，平時放假悍將有比賽也常會進場看球，去年打亞洲青棒錦標賽奪冠後，在頒獎典禮主動向悍將領隊林華韋說：「校長，我想去富邦」，也形成話題。

劉承佑表示，進場看球不坐熱區，習慣坐在一壘靠近牛棚的地方，看場上狀況可以更清楚，也會觀察外野手的守備，學習大家的優點。

劉承佑今天到新莊棒球場看玉山盃冠軍戰，受訪自評高三這年持續有進步，也有些改變，以前2好球之後攻擊常常只求「碰」到球，現在不管球數都會全力揮擊，這樣的改變追求扎實擊球，讓擊球品質提升。

劉承佑具有中長程打擊實力，也對腳程很有信心，「只要有一點點機會，就會想要多搶壘包」，守備穩定，但知道傳球部分要再提升，有針對關節活動度訓練，傳球動作和臂力都有提升。

是否能如願加入悍將，劉承佑笑說，做好準備、平常心面對，其他的順其自然。劉承佑超齡無法打玉山盃，但先前王貞治盃青棒新北奪冠，接下來將先準備赴菲律賓打小馬青棒亞太區賽事。

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穀保家商 富邦悍將 中職選秀

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