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中職／初登板獲鋒總好評 布坎南解釋與南珉貞合照原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將先發投手布坎南一軍初登板，繳出5局失1分成績，總教練陳金鋒給予好評。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手布坎南一軍初登板，繳出5局失1分成績，總教練陳金鋒給予好評。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊新洋投布坎南昨天「開箱」，先發5局被敲3支安打失1分非責失無關勝敗，總教練陳金鋒給予好評：「控球做得很好，跟報告一樣。」

布坎南昨天投88球有60顆好球，2次四壞、2次觸身球，不過前4局就連1出局滿壘危機也順利度過，直到5局上2出局、三壘有人時，才因自己下丘處理滾地球失誤，丟掉1分非責失。

布坎南表示，第一場登板很開心，比賽過程也很享受，大巨蛋是很好的場館，處理滾地球因為滾動慢了一點，第一時間沒處理好，事後回想應該拋去一壘會是比較好的選擇。

談到自己的控球，布坎南表示，保送在比賽中難免發生，但自己不太擔心控球，昨天主要運用不同球種去擾亂打者節奏，破壞平衡，跟捕手戴培峰的想法也都一致。

富邦悍將先發投手布坎南一軍初登板，頭號粉絲南珉貞在場邊應援。記者余承翰／攝影 余承翰
富邦悍將先發投手布坎南一軍初登板，頭號粉絲南珉貞在場邊應援。記者余承翰／攝影 余承翰

布坎南的中職初登板，韓職時期好友與鐵粉南珉貞就在場邊應援，賽後更合影留念，開心布坎南兒子主動擁抱，「他的兒子還記得我，太感動了！」

布坎南也解釋，自己家人跟南珉貞很久沒見，兒子之前在韓國來看比賽時就會遇到啦啦隊，昨天就是一起拍照、打個招呼。

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富邦悍將 南珉貞 中職

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