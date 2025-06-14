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玉山盃／捕手江庭毅率桃園奪季軍 拚中職選秀自評不畏大場面

中央社／ 新北14日電
114年玉山盃青棒賽桃園市捕手江庭毅（圖）訓練調整擺脫低潮，14日與台東縣交手，單場2安1打點，助隊以3比1奪下季軍，賽後將投入中職選秀。中央社
114年玉山盃青棒賽桃園市捕手江庭毅（圖）訓練調整擺脫低潮，14日與台東縣交手，單場2安1打點，助隊以3比1奪下季軍，賽後將投入中職選秀。中央社

玉山盃青棒賽桃園市隊捕手江庭毅想辦法擺脫低潮，特打訓練調整，今天與台東縣交手，單場2安1打點，助隊以3比1奪下季軍，投入中職選秀自評穩定性和關鍵時刻不怯場是優勢。

114年玉山盃青棒賽季軍戰在新莊棒球場舉行，由桃園市與台東縣交手，台東縣3局上先馳得點，桃園市4局下反攻，邱文佑跑出內野安打，靠著滾地球推進，江庭毅適時安打扳平比數，王興楷二壘打送回超前分，再靠著失誤、巫宏威安打多添1分保險分。

桃園市隊先發投手哀宥宇投3局失1分、無關勝敗，雷皓博後援4局僅被敲出1支安打，投出7次三振、1次觸身球保送，無失分，奪下勝投。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，江庭毅預賽狀況不如預期，休兵日主動找教練團要求特打，這兩場比賽感覺得出來江庭毅有將狀況慢慢找回、很想幫助球隊拿下好的成績，也有展現帶領球隊的能力。

吳柏宏表示，儘管此次沒能完成連霸目標，但桃園市隊投手群頂尖，都很有機會被U18世界盃選訓看到，另外去年有亞青國手資歷的捕手江庭毅、高一野手邱聖安也有機會被看見。

江庭毅表示，預賽開始狀況就不是很好，教練協助特打，也有鼓勵他放開打，昨天4強關鍵安打也有找回信心，但整體而言還不算調整到最好的狀態。

江庭毅將投入中職選秀，與普門中學張育豪是兩大受矚目的捕手，江庭毅表示，張育豪的力量、傳球和身材都比自己好太多，但自認優勢是穩定性，從小到大國際賽、大賽經驗多，關鍵時刻不容易怯場也是優點。

江庭毅此次玉山盃多打中心棒次，他表示近一年為了加強身體素質有到外面找私人教練訓練，希望身體練壯一點，本來不是特別為了想增加長打，但身體素質提升、長打也慢慢增加。

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玉山盃 中職選秀

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