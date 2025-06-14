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玉山盃／雷皓博4局7K壓陣 桃園市強壓台東縣收季軍
玉山盃全國青棒錦標賽進入最後一天賽程，上午桃園市隊先以3：1擊敗台東縣隊，收下季軍，雷皓博後援登板4局僅被敲1安打、無失分，狂飆7次三振。
桃園市本屆挑戰三連霸在昨天延長賽不敵新北市後夢碎，今天在季軍戰面對台東縣，哀宥宇先發3局、雷皓博後援4局聯手壓陣。
台東縣是先握領先的一方，第三局靠速度戰突圍，壯金銘跑出一支內野安打，再神奇溜上二壘，趁著高飛犧牲打進占三壘，古哲勳打向投手方向，碰了一下後不及處理，台東縣憑藉單局第二支內野安打先破蛋。
台東縣由許庭愷先發，投4局被敲5安打失3分（責失2分），4局下被首位打者邱文佑敲出內野安打，推進二壘後，江庭毅敲安先追平，王興楷二壘打超前戰局，巫宏威的安打再添保險分，讓桃園市單局攻下3分致勝。
哀宥宇先發3局被敲2安打、失1分，雷皓博登板後更是幾乎完全封鎖台東縣攻勢，9上9下後才在第7局被林顗勳敲安，兩出局後再出現觸身球，面臨得點圈有人危機，演出再見三振、單場第7K入袋。
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