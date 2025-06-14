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中職／沒錯過布坎南初登板！ 南珉貞曬合照：他兒子還記得我
富邦悍將新洋投布坎南昨天迎來中職初登板就是在大巨蛋，面對味全龍投出5局僅失1分，且為非自責分，表現穩定。他在韓職時期的老朋友與鐵粉──前三星獅啦啦隊成員南珉貞當然沒錯過這場比賽也在場邊應援，賽後還興奮曬出與布坎南和他兒子的合影，暖心寫下重逢心情。
南珉貞曾在韓國應援期間就是布坎南的「死忠粉絲」，得知他加盟富邦後興奮不已，就說絕對不會錯過他的初登板，即使沒班或是在高雄也會到，強調「不能錯過他的第一場比賽！」而昨天是富邦悍將大巨蛋主題日，Fubon Angels全員到齊，南珉貞更樂得吹冷氣應援。
比賽結束後，南珉貞在社群平台用中、英文寫下重逢心得：「布坎南剛來台灣不久，等他再適應一段時間，我相信他一定能發揮最大實力。」她更感動提到，布坎南的兒子見到她還主動跑來擁抱，「他的兒子還記得我，太感動了！他看着我笑着跑來擁抱我！希望他的家人在台灣好好適應一下，度過愉快的時間。」
南珉貞也分享，自己和布坎南的太太有透過IG保持聯繫，太太還曾向她詢問有關台灣的生活狀況，她也熱心推薦：「台灣人都很親切，只是天氣比韓國熱一些，要注意適應喔！」
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