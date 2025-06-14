經典賽／中華隊外野人選 MLB官網記者點名林台加
美國職棒大聯盟官方頻道記者莫洛西點名，台灣出生、22歲混血球員林台加是經典賽台灣隊外野手的可能人選。
大聯盟官方頻道MLB Network記者莫洛西（Jon Morosi）今天在社群媒體Threads發文，提到目前效力洋基小聯盟1A的林台加，是明年經典賽台灣隊的可用之兵。
他在貼文中稱台灣而非中華台北，並使用青天白日滿地紅的國旗表情符號。
莫洛西在貼文中介紹林台加，去年畢業於大峽谷大學，在選秀會上被洋基選中，今年展開職業生涯的第一個完整球季。
他也提到林台加的父親文雄（Steve Wilson）出身加拿大卑詩省維多利亞市，球員時期曾任遊騎兵、小熊、道奇隊投手，效力台灣職棒的時候，認識妻子Lydia，在台灣生下林台加。
林台加生涯首季漸入佳境，5月底獲選佛州聯盟的單週最佳球員，6月開始連7場比賽安打。這7場比賽他25個打數敲出12支安打，這段期間打擊率4成80，有5次盜壘成功。
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